Прага примет Международный конгресс по философии науки и техники

Oколо 700 философов со всего мира приедут в Прагу на XVI Международный конгресс по логике, методологии, философии науки и техники. Форум открывается в понедельник, 5 августа, и состоится в здании Факультета архитектуры Чешского технического университета (ČVUT) в районе Дейвице.

Представители мирового философского сообщества будут обсуждать широкий круг вопросов в области этики, математики, экологии, изменения климата и других сфер. Завершится конгресс в субботу.

«Мероприятие такого значения в последний раз было организовано в Праге 85 лет назад – столица принимала философский конгресс в 1934 году», – отметила в интервью информагентству ČTK сотрудница Академии наук Чехии Алице Горачкова.

Форум состоится под патронажем Международного союза истории и философии науки. В рамках нынешнего конгресса состоится в целом 40 тематических симпозиумов.