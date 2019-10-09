Прага пожет почувствовать ущерб своим интересам, предупредило посольство Китая

Расторжение со стороны членов совета пражского муниципалитета договора о партнерстве между Прагой и Пекином посольство Китая в Чехии назвало нарушением доверия и нанесением ущерба китайско-чешским отношениям. Посол КНР Чанг Тьен-минь в своем аккаунте в Facebook призвал муниципалитет чешской столицы изменить свой позицию, отметив, что «в обратном случае Прага может почувствовать ущерб своим интересам».

Глава китайского диппредставительства заявил, что по поводу расторжения договора в одностороннем порядке Пекин уже выразил серьезный протест в ноте, переданной Праге.

Мэр Праги Зденек Гржиб в понедельник, 7 октября, сообщил о решении горсовета аннулировать договор о сотрудничестве, подписаннный в 2016 году. Причиной послужило нежелание китайской стороны вычеркнуть из документа абзац о признании единства Китая, который Прага считает излишним. Решение, тем не менее, еще предстоит одобрить членам пражского городского совета. Совет в данном случае берет пример с других столиц Европы, сотрудничающих с Пекином. В их соглашениях о партнерстве не говорится о признании единства КНР, равно как и о признании Тайваня неотделимой частью территории Китая.