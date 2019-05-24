Прага повысит расходы на школы на 997 миллионов крон

Пражский муниципалитет в этом году увеличит расходы на школы и образовательные учреждения примерно на 997 миллионов крон (39 млн евро). Почти 410 млн крон получат школы, находящиеся в ведении Праги. Часть этих средств, 301,4 млн, предназначена на зарплаты сотрудников, 108,5 млн – на страховые взносы. Остальные деньги, 587,1 млн, распределят среди школ, находящихся в ведении отдельных районов столицы.

Решение принято 24 мая в связи с низким уровнем окладов учителей. Общие расходы на систему образования в ЧР, согласно госбюджету, должны составить около 15 миллиардов крон (588 млн евро). Голосование о бюджете школ заняло у представителей столичной администрации свыше 22 часов.