Прага получила заключение Европейской комиссии, касающееся подозрений о конфликте интересов чешского премьера

Еще в пятницу чешское Министерство регионального развития получило окончательное заключение Европейской комиссии, касающееся проверки дотаций, полученных компанией Agrofert, некогда принадлежавшей действующему премьеру Андрею Бабишу, и подозрений о наличии конфликта интересов. На вопросы СМИ пресс-секретарь ЕК заявил, что содержание заключения имеет гриф секретности и отказался что-либо комментировать.

Согласно тексту предварительного заключения аудиторов Европейской комиссии, которое было прислано в Прагу весной текущего года и просочилось в прессу, премьер Андрей Бабиш до сих пор имеет оказывает влияние на работу своего бывшего концерна и, занимая высокий политический пост в стране, находится в состоянии конфликта интересов. Данная ситуация чревата для Чехии возвращением европейских дотаций на сумму 450 миллионов крон (17,3 миллиона евро). Премьер Андрей Бабиш приписываемые ему нарушения отвергает, напоминая, что Agrofert был им передан под опеку трастовых фондов.