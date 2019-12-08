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Прага подпишет соглашение о партнерстве с Веной

Лорета Вашкова
08-12-2019
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Прага подпишет соглашение о партнерстве с Веной. Чешская столица намерена наладить сотрудничество с крупнейшим городом Австрии в сфере транспорта, жилья и окружающей среды. Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб. Помимо Вены, пражские власти хотят подписать аналогичные соглашения со столицами всех стран Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Ранее представители города одобрили подписание договора о партнерстве с Тайбеем и разрыве соглашения с Пекином. Причиной конфликта с китайской столицей стало намерение действующей администрации Праги исключить из соглашения пункт о признании политики единого Китая.

 
 
 
 
 
 
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