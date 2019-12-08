Прага подпишет соглашение о партнерстве с австрийской столицей

Прага подпишет соглашение о партнерстве с Веной. Чешская столица намерена наладить сотрудничество с крупнейшим городом Австрии в сфере транспорта, жилья и окружающей среды. Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб. Помимо Вены, пражские власти намерены подписать аналогичные соглашения со столицами всех стран Вышеградской четверки.

Ранее городской парламент одобрил подписание договора о партнерстве с Тайбеем и разрыве соглашения с Пекином. Причиной конфликта с китайской столицей стало намерение действующей администрации Праги исключить из соглашения пункт о признании политики единого Китая.