Прага планирует снизить световое загрязнение с помощью ламп с датчиками движения

Пражская мэрия будет бороться со световым загрязнением столицы путем установки ламп с датчиками движения, которые будут включаться только при прохождении мимо прохожего. Некоторые уличные осветительные приборы планируется оснастить розетками для электромобилей.

Из 130 000 ламп уличного освещения чешской столицы предстоит заменить около 30 000. Если фонари на улицах города не будут гореть все ночь, это позволит не только снизить световой смог, но и добиться существенной экономии электроэнергии, считает администрация столицы.