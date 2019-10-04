Архив передач

Прага планирует расторгнуть договор о двусторонних связях с Пекином

Лорета Вашкова
04-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Прага планирует расторгнуть договор о двусторонних связях, заключенный между столицей Чехии и Пекином. Причиной является нежелание китайской стороны провести переговоры о внесении изменений, а именно изъятия из текста данного документа пункта, согласно которому чешская сторона признает политику «единого Китая». Об этом Чешскому информагентству ЧТК в пятницу сообщил мэр Праги Зденек Гржиб от партии «Пиратов».

Возможность расторжения договора, подписанного в бытность мэром А. Крначовой в феврале 2016 года, в понедельник, 7 октября, обсудят члены совета муниципалитета чешской столицы.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 