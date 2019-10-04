Прага планирует расторгнуть договор о двусторонних связях с Пекином

Прага планирует расторгнуть договор о двусторонних связях, заключенный между столицей Чехии и Пекином. Причиной является нежелание китайской стороны провести переговоры о внесении изменений, а именно изъятия из текста данного документа пункта, согласно которому чешская сторона признает политику «единого Китая». Об этом Чешскому информагентству ЧТК в пятницу сообщил мэр Праги Зденек Гржиб от партии «Пиратов».

Возможность расторжения договора, подписанного в бытность мэром А. Крначовой в феврале 2016 года, в понедельник, 7 октября, обсудят члены совета муниципалитета чешской столицы.