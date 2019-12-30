Прага ограничит движение в новогоднюю ночь на нескольких центральных улицах

Празднование Нового года в Праге будет сопровождаться изменениями в работе общественного транспорта. В частности, будет увеличена частота движения некоторых маршрутов трамваев и автобусов, прежде всего, в центре города. Будет также продлен режим работы «дневных» маршрутов столичного транспорта – до 2:30 ночи.

В свою очередь, автолюбителям рекомендуется избегать поездок в центр. Ожидается, что будет ограничено движение на десяти улицах Праги, прежде всего, в районе Карлова моста, Староместской и Вацлавской площадей.