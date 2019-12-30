Архив передач

Прага ограничит движение в новогоднюю ночь на нескольких центральных улицах

Тимур Кашапов
30-12-2019
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Празднование Нового года в Праге будет сопровождаться изменениями в работе общественного транспорта. В частности, будет увеличена частота движения некоторых маршрутов трамваев и автобусов, прежде всего, в центре города. Будет также продлен режим работы «дневных» маршрутов столичного транспорта – до 2:30 ночи.

В свою очередь, автолюбителям рекомендуется избегать поездок в центр. Ожидается, что будет ограничено движение на десяти улицах Праги, прежде всего, в районе Карлова моста, Староместской и Вацлавской площадей.

 
 
 
 
 
 
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