Прага одолжит Моравскому Крумлову «Славянскую эпопею», если будут выполнены ее условия

Прага одолжит г. Моравский Крумлов «Славянскую эпопею» Альфанса Мухи на пять лет при условии, что администрация города создаст наиболее благоприятные технические и климатические условия для сохранения этого шедевра. Об этом на заседании в понедельник договорились представители пражского муниципалитета, по мнению которых Моравский Крумлов на данный момент не предлагает приемлемых условий.

На протяжении долгого времени столица Чехии обдумывает, где могли бы разместиться 20 монументальных полотен, созданных художником эпохи модерна в течение 18 лет. Как сформулировано в подписанном документе, Моравскому Крумлову предоставляется для решения вопроса время до истечения 2019 года.