Прага не давала разрешения на возведение копии Марианской колонны на Староместской площади

Мэр Праги Зденек Гржиб после заседания столичного совета вновь заявил о том, что скульптор Петр Ваня, несмотря на выданное ему строительное разрешение, не может возвести на Староместской площади копию Марианской колонны XVII столетия, разрушенной в 1918 году. Администрация города не давала художнику своего согласия на использование принадлежащего ей земельного участка, более того, в 2017 году мэрия высказалась против восстановления колонны.

Активные споры по поводу восстановления колонны начались после «бархатной революции» 1989 года. На одной стороне стоят те, кто Марианскую колонну считает памятником защитникам Праги в годы Тридцатилетней войны, а на другой активисты, воспринимающие ее в качестве символа рекатолизации страны, заставившей множество чехов навсегда покинуть родину.