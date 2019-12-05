Архив передач

Прага не будет публиковать заключение Европейской комиссии о конфликте интересов премьера Чехии

Антон Каймаков
05-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Мэрия чешской столицы отказалась от плана придать гласности аудиторское заключение Европейской комиссии, касающееся конфликта интересов премьера Чехии Андрея Бабиша и возвращения дотационных средств еврофондов. Как подчеркнул мэр столицы Зденек Гржиб, публикация упоминаемого материала возможна исключительно с согласия Европейской комиссии. Изначально аудиторское заключение несет на себе гриф – конфиденциально. Непосредственно премьер Андрей Бабиш заявил, что он не будет противиться публикации документа.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 