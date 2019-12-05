Прага не будет публиковать заключение Европейской комиссии о конфликте интересов премьера Чехии

Мэрия чешской столицы отказалась от плана придать гласности аудиторское заключение Европейской комиссии, касающееся конфликта интересов премьера Чехии Андрея Бабиша и возвращения дотационных средств еврофондов. Как подчеркнул мэр столицы Зденек Гржиб, публикация упоминаемого материала возможна исключительно с согласия Европейской комиссии. Изначально аудиторское заключение несет на себе гриф – конфиденциально. Непосредственно премьер Андрей Бабиш заявил, что он не будет противиться публикации документа.