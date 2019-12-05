Прага не будет публиковать заключение Европейской комиссии о конфликте интересов премьера Чехии

Мэрия чешской столицы отказалась от плана придать гласности аудиторское заключение Европейской комиссии, касающееся конфликта интересов премьера Чехии Андрея Бабиша и возвращения дотационных средств еврофондов. Как подчеркнул мэр столицы Зденек Гржиб, публикация упоминаемого материала возможна исключительно с согласия Европейской комиссии. Изначально аудиторское заключение несет на себе гриф – конфиденциально. Непосредственно премьер Андрей Бабиш заявил, что он не будет противиться публикации документа.
Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
Рождественская ярмарка в Праге заманивает не только шпикачками, но и устрицами
Памятник бойцам РОА в Праге: шквал эмоций
На святую Катерину дамы приглашают кавалеров