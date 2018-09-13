Прага не будет активно участвовать в обсуждении антироссийских санкций, заявил премьер-министр ЧР

Тимур Кашапов
13-09-2018
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Чехия не будет активно участвовать в обсуждении антироссийских санкций на общеевропейском уровне, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, на встрече с президентом, спикером Палаты депутатов, министром обороны и министром иностранных дел, которая состоялась 12 сентября, ее участники пришли к заключению, что этот вопрос не является для страны приоритетным.

«Мы договорились, что мы не будем предпринимать активных действий в данном направлении, потому что для этого нет оснований», - сказал глава правительства. Приоритетным, напротив, он назвал вопросы поиска решения миграционного кризиса и бюджет ЕС на 2021-2027 гг.

 
 
 
 
 
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