Прага не будет активно участвовать в обсуждении антироссийских санкций, заявил премьер-министр ЧР

Чехия не будет активно участвовать в обсуждении антироссийских санкций на общеевропейском уровне, заявил премьер-министр Андрей Бабиш. По его словам, на встрече с президентом, спикером Палаты депутатов, министром обороны и министром иностранных дел, которая состоялась 12 сентября, ее участники пришли к заключению, что этот вопрос не является для страны приоритетным.

«Мы договорились, что мы не будем предпринимать активных действий в данном направлении, потому что для этого нет оснований», - сказал глава правительства. Приоритетным, напротив, он назвал вопросы поиска решения миграционного кризиса и бюджет ЕС на 2021-2027 гг.