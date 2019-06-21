Прага намерена сократить эмиссии углекислого газа до нуля

В рамках улучшения экологической ситуации в Праге, администрация города официально декларировало свое обязательство сократить эмиссии СО2 на 45% к 2030 году, а к 2050 году свести их до нуля. В течение ближайшего года должен быть разработан подробный план реализации задуманного.

Члены городского собрания также приняли список мер, которые помогут добиться поставленной ими цели. Прага намерена пользоваться лишь такой электроэнергией, которая была получена благодаря возобновляемым источникам. В городе будет ограничено применение твердых видов топлива для производства тепла, а в транспортной сфере будет поощряться отказ от использования моторов внутреннего сгорания.