Чешская столица намерена предпринять шаги для изменения текста договора, заключенного с Пекином. Прага хочет убрать из текста пункт о признании Политики одного Китая, отрицающей независимость Тайваня. В случае если этого сделать не удастся, городские власти расторгнут договор, подписанный предыдущей администрацией во главе с Адрианой Крначовой в 2016 году.

Хотя Политику одного Китая признает как чешская дипломатия, так и ЕС и США, этот принцип, по мнению мэрии, не действует при заключении договоров о партнерстве между городами. «Прага не должна высказываться по таким вопросам как Политика одного Китая», – подчеркнул новый мэр столицы Зденек Гржиб. Предыдущее руководство оправдывало свою подпись род документом надеждой получить панду для Пражского зоопарка, что сделать так и не удалось. Мэрия нового состава считает, что даже ради этого не стоит поддерживать Китай, угрожающий захватом Тайваня, а Зденек Гржиб намерен развивать отношения чешской столицы с Тайбэем.