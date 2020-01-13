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Прага и Тайбэй подписали договор о партнерстве

Эва Туречкова
13-01-2020 oбновлено
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Мэр Праги Зденек Гржиб и староста тайваньского города Тайбэй Кхе Вен-че в понедельник подписали партнерский договор об экономическом, торговом и культурном сотрудничестве, сообщает информагентство ЧТК.

«Начало дружбе между Тайбэем и Прагой было положено еще много лет назад», - сообщил Зденек Гржиб, добавив при этом, что теперь взаимоотношения выходят на новый уровень, особенно учитывая нелегкие взаимоотношения Тайваня и Китая.

«Выбор между простым и верным решением – это, в первую очередь, нравственный выбор», - заявил Гржиб, намекая на критику в адрес пражского руководства со стороны Китая. Обе стороны подписали также 3 меморандума, касающиеся конкретных проектов, например сотрудничества между зоопарками обоих городов.

 
 
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