Прага борется за тишину

Антон Каймаков
16-03-2019
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Администрация первого пражского округа (Прага 1) вступила в борьбу с агентствами, организующими туристические ночные походы по барам и клубам – так называемых «pub crawls». Участники подобных «прогулок», по мнению чиновников районной управы, являются главными нарушителями тишины в ночное время – с 22 часов вечера и до 6 часов утра.

В настоящее время администрация Праги 1 ведет переговоры с владельцами расположенных в центре города ночных заведений, чтобы они прекратили сотрудничество с агентствами, занимающимися организацией «pub crawls». Первым на просьбу столичной районной администрации откликнулся хозяин клуба «Karlovy lázně».

 
 
 
 
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