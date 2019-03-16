Прага борется за тишину

Администрация первого пражского округа (Прага 1) вступила в борьбу с агентствами, организующими туристические ночные походы по барам и клубам – так называемых «pub crawls». Участники подобных «прогулок», по мнению чиновников районной управы, являются главными нарушителями тишины в ночное время – с 22 часов вечера и до 6 часов утра.

В настоящее время администрация Праги 1 ведет переговоры с владельцами расположенных в центре города ночных заведений, чтобы они прекратили сотрудничество с агентствами, занимающимися организацией «pub crawls». Первым на просьбу столичной районной администрации откликнулся хозяин клуба «Karlovy lázně».