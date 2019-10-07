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Прага аннулирует договор о партнерстве с Пекином

Антон Каймаков
07-10-2019
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Мэр чешской столицы Зденек Гржиб сообщил СМИ о решении горсовета аннулировать партнерский договор о сотрудничестве Праги с Пекином. Документ был подписан в 2016 году. Причиной послужило нежелание китайской стороны вычеркнуть из договора строки о признании единства Китая, которые чешская сторона считает излишними. Данное решение еще должны обсудить и провести своим голосованием депутаты пражской гордумы.

Совет Праги в данном случае берет пример с других европейских столиц, сотрудничающих с Пекином. В упомянутых договорах нет абзаца о единстве Китая, равно как и признания, что Тайвань является неотделимой частью китайской территории.

 
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