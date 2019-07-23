Прага 1 вводит ограничения на въезд автомобилей в центр города

Администрация столичного района Прага 1 во вторник рассмотрит первую часть плана по ограничению въезда автомобилей в центр Праги. Представители мэрии предлагают закрыть для автомобильного движения улицы Спалена (Spálená) и Островни (Ostrovní), а также поменять направление одностороннего движения на улице Гусова (Husova) с целью отклонить поток автомобилей от Марианской площади.

Администрация далее заявила, что намерена внести изменения в систему парковки на территории Праги 1. В случае если план мэрии получит поддержку, нововведения вступят в силу осенью текущего года.

Готовятся ограничения автомобильного движения на Малостранской площади, а также в районах Кларов и Уезд.