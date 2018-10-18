PPF Real Estate договорилась о покупке торгового центра в Санкт-Петербурге

Stockmann Group продает ТЦ «Невский центр» чешской PPF Real Estate за 171 млн евро. Соглашение о продаже предусматривает закрытие сделки до конца года, после одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

ТЦ «Невский центр» общей площадью 91 000 кв. м и арендопригодной площадью 46 000 кв. м состоит из премиального торгового центра с универмагом Stockmann в качестве якорного арендатора, престижных офисных помещений и вместительного подземного паркинга.

PPF Real Estate уже владеет активами в России: ей принадлежит, в частности, бизнес-центр в комплексе «Метрополис», бизнес-парк Comcity, складской комплекс «Южные врата» в Москве, торговые центры «Ярмарка» в Астрахани и «М5 Молл» в Рязани.