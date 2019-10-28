PPF Group стала владельцем телеканала Nova

PPF Group, владельцем которой является самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер, сообщила о приобретении международного концерна Central European Media Enterprises (CME). Об этом PPF Group сообщает на своем официальном сайте.

Условием завершения сделки является получение одобрения акционеров CME, Европейской комиссии и национальных регуляторов в странах присутствия CME. CME управляет телеканалами в Болгарии, Румынии, Словакии, Словении и Чехии. В ЧР ей принадлежит самый популярный коммерческий телеканал Nova.