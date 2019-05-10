Пожары на мусорных свалках возникают все чаще

Специалисты обращают внимание на рост количества пожаров на мусорных свалках страны. В 2019 году произошло более 1200 возгораний, причиной которых стала жара, а порой и безответственный подход граждан. В мусоре, который вывозится на свалки, оказываются в большем количестве легковоспламеняющиеся материалы.
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