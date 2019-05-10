Пожары на мусорных свалках возникают все чаще

Антон Каймаков
10-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Специалисты обращают внимание на рост количества пожаров на мусорных свалках страны. В 2019 году произошло более 1200 возгораний, причиной которых стала жара, а порой и безответственный подход граждан. В мусоре, который вывозится на свалки, оказываются в большем количестве легковоспламеняющиеся материалы.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31