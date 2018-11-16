Пожар в принадлежащем россиянину замке Горни Маршов произошел в результате поджога

По сообщению Краевого полицейского управления, пожар, вспыхнувший в августе 2018 г. в замке Горни Маршов в районе г. Трутнов, стал результатом поджога. В отношении неустановленных лиц Возбуждено дело о намеренном причинении чужому имуществу ущерба, сумма которого оценивается в 5 млн крон (196 тыс. евро). Полиция заявила, что подобным образом был осуществлен поджог рынка подержанных автомобилей, и органы правопорядка располагают описанием преступников.
Замок Горн Моршов, принадлежащий российскому предпринимателю Сергею Майзусу, после пожара остается без крыши. Подготовить полуразрушенное строение к зиме пытаются владелец, органы по охране памятников и пражская компания Nové Zálesí, которая заинтересована в приобретении объекта. Замок, являющийся историческим памятником под охраной государства, считается образцом сельской архитектуры эпохи позднего барокко.
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