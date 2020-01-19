Пожар в доме для инвалидов в г. Вейперты унес жизни 8 человек

В результате пожара в доме, предназначенного для постоянного проживания людей с инвалидностью, в городе Вейперты в районе Хомутова на западе Чехии в воскресенье утром погибло восемь человек. 30 из них удалось спасти. Что стало причиной трагедии, на данный момент неизвестно.

По словам медработников, трое человек получили тяжелые ранения, большая часть – легкие. Никто из персонала дома не пострадал. Пожарным удалось потушить огонь.

Причины произошедшего на месте ЧП пытаются понять правоохранительные органы. На место трагедии отправился премьер-министр Андрей Бабиш и генеральный директор Пожарной службы Драгослав Рыба. Премьер, глава МВД и другие политики выразили близким погибших соболезнование в связи с трагедией в своем аккаунте в twitter.