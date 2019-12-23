Пожар в центре Праги

22 декабря в центре Праги в районе Винограды вспыхнул пожар, на место были отправлены четыре пожарных бригады. Улица, в которой находилось здание, была перекрыта, а из дома было эвакуировано 18 человек, которые были переданы для профилактического осмотра в машины скорой помощи.
Причины пожара выясняются. Предварительная оценка ущерба составляет около 100 тысяч крон (около 4 тысяч евро).
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