Поздравления с Новом годом в Чехии: Звонки, SMS и социальные сети

Три основных мобильных оператора Чешской Республики - О2, T-Mobile и Vodafone - опубликовали данные о том, как чехи чаще всего поздравляют своих родных, близких и друзей с наступлением нового года. В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года было зафиксировано гораздо меньше телефонных звонков, чем год назад, снизилось также количество отправленных SMS и MMS сообщений. Однако в этом году существенно выросло количество использованного трафика мобильного интернета, а это значит, что Чехия следует общемировому тренду - все больше людей поздравляют друг друга с праздниками через интернет.

Клиенты оператора мобильной связи О2 в новогоднюю ночь 2020 года использовали на 111% больше мобильного интернета, чем год назад; клиенты T-Mobile - на 46%, а клиенты компании Vodafone - на 63%. Количество звонков, а также отправленных SMS и MMS сообщений у всех трех компаний снизилось на 5-7%.