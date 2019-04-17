Похищенная девочка из Праги найдена в аэропорту Вены

Пятилетняя девочка, которую во вторник в пражском районе Угржиневес незнакомцы вырвали из рук бабушки и увезли на автомобиле в неизвестном направлении, была найдена вместе со своей матерью в аэропорту Вены, сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

41-летняя женщина была ранее лишена родительских прав в отношении девочки по состоянию психического здоровья.