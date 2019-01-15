Повышенную лавиноопасность объявили в горах Крконоше на северо-востоке Чехии

Из-за угрозы схода снежных лавин в горах Крконоше на северо-востоке Чехии уровень опасности был усилен до четвертого из пяти возможных. В некоторых районах Чехии транспортное сообщение затрудняет сильный ветер и снег, на дорогах образовалось обледенение.

Остается закрытым шоссе, которое ведет из города Хомутов в Германию. Заблокированными остаются некоторые дороги в Крушных горах и горных областях Карловарского края. В большинстве мест удалось возобновить подачу электроэнергии, которая 14 января была нарушена из-за снегопадов и сильного ветра.