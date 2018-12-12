Повышение зарплат сенаторов и депутатов может составить 9% вместо предложенных 20%

Нижняя палата парламента одобрила повышение зарплат сенаторов и депутатов на 9%, а не на 20%, что было утверждено ранее. Сенат не внес изменений в предложенный проект, который передан на подпись президенту страны. Таким образом, базовая зарплата депутата и сенатора может повыситься на 6500 крон (255 евро) и составить 82 400 крон (3 230 евро), а не 90 600 крон (3 550 евро), как было предложено ранее.

Повышение базовой заработной платы распространяется, в том числе, и на верховных представителей власти. В настоящее время президент страны получает 252 700 крон (9 900 евро) в месяц. С 2019 г. его зарплата может составить 274 500 крон (10 760 евро). Зарплата председателей обеих палат парламента и премьер-министра составляет 203 600 крон (7 980 евро) и может составить 221 200 крон (8 675 евро).