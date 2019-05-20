Повышение пособий на ребенка будет распространяться на новорожденных и детей до четырех лет

Повышение пособий на ребенка с 220 тыс. (около 8 600 евро) до 300 тыс. крон (около 11 700 евро) с 1 января 2020 года будет распространяться не только на новорожденных, но и на детей в возрасте до четырех лет. Об этом сообщил премьер-министр Бабиш, отметив, что коалиционный кабинет ANO и социал-демократов пришел к единому мнению по данному вопросу. Повышение дотаций на 80 тыс. 20 мая было ратифицировано кабинетом.

Дебаты по поводу возраста детей, на которых будут выплачиваться пособие, партии ANO и социал-демократы вели в течение нескольких месяцев. В итоге министр труда и социальных вопросов Михаэла Малачова от ЧСДП представила вариант, предполагающий выплату пособий родителям детей в возрасте до четырех лет. «Право на получение пособия в размере 300 тыс. крон будут иметь все родители, у которых есть дети до четырех лет, и которые к 1 января 2020 года не получили пособие на ребенка полностью», – сообщил в телеинтервью глава кабинета Андрей Бабиш.