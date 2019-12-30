Потребление остается локомотивом роста экономики Чехии

Потребление домохозяйств стало ключевым фактором роста чешского народного хозяйства в 2019 году. Несмотря на ряд признаков, указывающих на замедление экономики, расходы населения продолжают расти. В частности, среднестатистическая чешская семья потратила в текущем году 149,1 тыс. крон на каждого своего члена (около 5,6 тыс. евро), что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Впрочем, в следующем году аналитики ожидают сокращения темпов роста розничных продаж с 5 до 3%. В качестве причин специалисты указывают, в частности, на закрытие небольших магазинов в сельской местности, неопределенность в деловой среде страны и высокий спрос покупателей на скидки.