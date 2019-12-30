Архив передач

Потребление остается локомотивом роста экономики Чехии

Тимур Кашапов
30-12-2019
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Потребление домохозяйств стало ключевым фактором роста чешского народного хозяйства в 2019 году. Несмотря на ряд признаков, указывающих на замедление экономики, расходы населения продолжают расти. В частности, среднестатистическая чешская семья потратила в текущем году 149,1 тыс. крон на каждого своего члена (около 5,6 тыс. евро), что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Впрочем, в следующем году аналитики ожидают сокращения темпов роста розничных продаж с 5 до 3%. В качестве причин специалисты указывают, в частности, на закрытие небольших магазинов в сельской местности, неопределенность в деловой среде страны и высокий спрос покупателей на скидки.

 
 
 
 
 
 
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