Потребление молока и молочных продуктов в Чехии сократилось до 246 кг на одного человека

Потребление молока и молочных продуктов (без учета масла) в Чехии в 2018 году сократилось на 0,3% почти до 246 кг на одного человека, сообщили в среду представители Чешско-Моравского союза производителей молочных продуктов. «Это является очень хорошим результатом, так как в соседних странах зафиксировано намного большее падение спроса», – отметил в интервью ЧТК руководитель данного объединения Иржи Копачек.

Потребление молока, в частности, уменьшилось на 2-3 % до 59,7 л на душу населения. Потребление чехами сыра и творога, наоборот, повысилось, а масла упало на 2% до 5,1 кг на одного человека.