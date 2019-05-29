Потребление молока и молочных продуктов в Чехии сократилось до 246 кг на одного человека

Лорета Вашкова
29-05-2019
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Потребление молока и молочных продуктов (без учета масла) в Чехии в 2018 году сократилось на 0,3% почти до 246 кг на одного человека, сообщили в среду представители Чешско-Моравского союза производителей молочных продуктов. «Это является очень хорошим результатом, так как в соседних странах зафиксировано намного большее падение спроса», – отметил в интервью ЧТК руководитель данного объединения Иржи Копачек.

Потребление молока, в частности, уменьшилось на 2-3 % до 59,7 л на душу населения. Потребление чехами сыра и творога, наоборот, повысилось, а масла упало на 2% до 5,1 кг на одного человека.

 
 
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