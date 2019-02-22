Потребление электроэнергии в Чехии в 2018 г. возросло до рекордных 73,9 ТВт·ч

Лорета Вашкова
22-02-2019
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Потребление электроэнергии, как и ее производство, в прошлом году в Чешской Республике увеличилось. Согласно информации Энергетического регуляционного управления, рост потребления составил две десятых процента и достиг рекордного показателя, почти 74 тераваттчасов. Производство энергии повысилось более чем на 1% до 88 ТВт.

Наибольшая доля выработки электроэнергии в Чехии традиционно приходится на угольные электростанции, однако все более ощутимым становится также вклад атомных и фотовольтаических электростанций. Наоборот, по сравнению с 2017 годом, в минувшем году в стране сократился объем импорта и экспорта электроэнергии.

 
 
 
 
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