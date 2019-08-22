Потребление алкоголя в Чехии в 2008-2017 гг. сократилось на 6%

Тимур Кашапов
22-08-2019
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В период с 2008 по 2017 гг. потребление алкоголя в Чехии сократилось. По данным Чешского статистического управления, этот показатель снизился на 5,77%. Доступность алкоголя при этом существенно не изменилась. В 2008 году за среднюю заработную плату можно было купить 114 литров рома или 2516 бутылок пива. В 2017 году за зарплату возможно было приобрести на два литра меньше рома, а пива – на 80 бутылок больше.

По мнению экспертов, причиной сокращения потребления алкоголя стало регулирование рекламы и повышение налогов.

 
 
 
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