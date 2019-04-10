Потребительские цены в марте в Чехии по сравнению с 2018 выросли на 3%

Потребительские цены в марте в Чехии по сравнению с минувшим годом выросли на 3%, что является самым высоким показателем с октября 2012 года. Подскочили цены на некоторые продукты питания, электричество и топливо, информировало Чешское статистическое управление (ČSÚ). Результат превзошел ожидания аналитиков, оказавшись хуже озвученного ими консенсус-прогноза. В феврале средние потребительские цены в межгодовом сопоставлении увеличились на 2,7%.

Цены на картофель, к примеру, по сравнению с 2018 годом повысились почти на 75%, на хлебобулочные изделия и зерно на 3,3%, на масло на 8,6%. Подешевели яйца, некоторые фрукты и сахар, однако по сравнению с февралем их подешевление замедлилось.

Электроэнергия в марте в сравнении с минувшим годом подорожала на 11,9%, отопление и горячая вода на 4,5%, горючее на 2,1%.