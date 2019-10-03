Потери чешского бизнеса из-за введения США пошлин не превысят миллиарда крон

Введение США пошлин на некоторые товары европейского экспорта обойдутся чешским компаниям не более чем в 1 млрд крон (около 38 млн евро). Ограничительные меры окажут на экономику ЧР опосредованное влияние по линии экспорта комплектующих из Чехии в другие страны ЕС, которые поставляют конечный продукт в США. Однако угроза дальнейшего обострения споров между ЕС и США может обернуться гораздо большими потерями. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные информагентством ČTK.

Напомним, что 2 октября ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд долларов в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus. В реакции на это решение представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в случае введения Вашингтоном торговых ограничений ЕС будет готов к ответным действиям.