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Потери чешского бизнеса из-за введения США пошлин не превысят миллиарда крон

Тимур Кашапов
03-10-2019
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Введение США пошлин на некоторые товары европейского экспорта обойдутся чешским компаниям не более чем в 1 млрд крон (около 38 млн евро). Ограничительные меры окажут на экономику ЧР опосредованное влияние по линии экспорта комплектующих из Чехии в другие страны ЕС, которые поставляют конечный продукт в США. Однако угроза дальнейшего обострения споров между ЕС и США может обернуться гораздо большими потерями. Такое мнение высказали экономисты, опрошенные информагентством ČTK.

Напомним, что 2 октября ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд долларов в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus. В реакции на это решение представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в случае введения Вашингтоном торговых ограничений ЕС будет готов к ответным действиям.

 
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