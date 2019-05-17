Поставки российской нефти в Чехию возобновятся не раньше конца мая

Чистая российская нефть начнет поступать в Чехию не ранее 26 – 28 мая, сообщает чешское информагентство ЧТК. Чешский нефтеперерабатывающий завод в г. Литвинов продолжает работать, получая сырье из госзапасов.

Напомним, что сбой в поставках произошел в конце апреля после того, как выяснилось, что по нефтепроводу «Дружба» подается сырье, загрязненное хлорорганическими соединениями.

Чистая нефть начала в Европу поступать в середине мая, однако в пятницу, 17 мая белорусская государственная компания «Белнефтехим» снова временно ограничила экспорт российской нефти из-за проблем, возникших в связи с обработкой загрязненного сырья. Поставки должны возобновиться в воскресенье вечером.