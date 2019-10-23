Post Bellum организует «Концерт в поддержку Памяти народа»

Организация Post Bellum по случаю 101-й годовщины возникновения самостоятельной Чехословакии, а также 30-летия начала бархатной революции, готовит «Концерт в поддержку Памяти народа». Мероприятие состоится 28 окября в зале Fórum Karlín.

В концерте примет участие сотня представителей чешской музыкальной сцены, а также ряд общественных деятелей. Мероприятие должно отдаленно напоминать состоявшийся во время бархатной революции «Концерт для всех порядочных людей».