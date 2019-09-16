Посольство Украины в Чехии призвало чешские власти осудить поездку чешской делегации в Крым

На своем сайте Посольство Украины в ЧР призывает чешские официальные органы выступить с осуждением недавней поездки в Крым делегации чехов, где она, как сообщается, «вела переговоры с представителями оккупационных властей о введении туристических поездок из Чехии». Украинское посольство указывает, что таким образом могут нарушаться законы не только Украины, но и санкции Европейского союза.

По данным посольства, среди членов делегации были представители Всемирного совета подкарпатских русинов, которых в начале сентября принимал в Пражском Граде президент Милош Земан. Как указывает агенство ЧТК, Киев считает пророссийскую часть русинской диаспоры пятой колонной Москвы.

По данным издания Deník N, в поездке в Крым принимал участие бывший зампредседателя чешской компартии Йозеф Скала и писательница Ленка Прохазкова.