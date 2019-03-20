Посольство Турции в Праге протестует против высказываний президента Земана

Посольство Турции в Праге в среду выразило протест против высказываний президента Милоша Земана в адрес турецких властей. Напомним, что президент в ходе беседы с гражданами Карловарского края во вторник заявил, что Анкара является фактическим союзником ИГИЛ. По словам Земана, Турция ранее выступала в роли посредника в некоторых операциях по снабжению ИГИЛ, например, при продаже нефти.

Посол Турции Ахмед Неджати Бигали в своем заявлении подчеркнул, что его государство является одним из основополагающих членов глобального альянса, борющегося с ИГИЛ.

От слов Земана отмежевались и некоторые чешские политики, в том числе глава Социал-демократической партии Ян Гамачек. Премьер Андрей Бабиш дать комментарий по этому поводу отказался.

«Президент высказал свое мнение, я не буду его комментировать», - заявил Бабиш, отметив однако при этом, что Турция является членом Североатлантического альянса. Премьер далее сообщил, что он в текущем году собирается отправиться в Анкару с визитом.