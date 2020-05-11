Посольство России в Праге обратилось к Чехии с просьбой предоставить охрану своему сотруднику

Посольство России в Праге обратилось в МИД Чехии по поводу возможности предоставления полицейской охраны сотруднику данной дипмиссии. Дипломатическое представительство в своем заявлении в Facebook сообщает, что «из-за развернутой чешскими СМИ персональной травли российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы» и просит «предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника».

По словам пресс-секретаря МИД Чешской Республики, Министерство иностранных дел пока не получило официального заявления со стороны российского посольства, поэтому на данный момент не будет его официально комментировать. Об этом сообщило вечером 11 мая Чешское информагентство ЧТК.

Ежедневник Respekt недавно опубликовал информацию о прибытии в Прагу российского агента, имевшего при себе яд рицин. Как утверждало издание, под угрозой оказались мэр столицы З. Гржиб и старосты двух районов – О. Коларж и П. Новотны, якобы вызвавшие гнев Москвы из-за демонтажа памятника и мемориальной доски И. Коневу и установки памятной доски в честь власовцев. Все трое муниципальных политиков находятся под охраной полиции.

Издание Seznam и ряд других СМИ сообщает, что гражданином РФ, который якобы привез в Чехию смертельный яд рицин, является 34-летний руководитель российского федерального агентства в дипломатическом статусе Андрей Викторович Кончаков.

Москва назвала сообщение «журналистской уткой». Приезд данного россиянина с дипломатическим паспортом подтвердил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек. Вопрос возможного наличия при нем яда министр, однако, не комментировал.

Парламентский Комитет по безопасности вынес резолюцию, согласно которой чешские спецслужбы должным образом прореагировали на информацию о возможном прибытии в страну российского агента, имевшего при себе яд рицин.

В заявлении Посольства РФ также говорится, что «в связи с продолжающейся в Чехии антироссийской информационной кампанией, ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника Посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге».