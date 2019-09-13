Посольство России отвергло претензии МИД Чехии и возражает против перенесения памятника Коневу

Посольство Российской Федерации в Чешской Республики опубликовало заявление в связи с конфликтом, связанным с перемещением памятника маршалу Коневу с территории шестого района Праги.

«Отвергли претензии МИД Чехии, ранее устранившегося от урегулирования ситуации вокруг памятника И.С. Коневу, что в конечном итоге привело к решению муниципалитета о переносе этого мемориального объекта... Что касается якобы «чрезмерной реакции» в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться», – говорится в заявлении диппредставительства РФ.

«Решительно возражаем против планов по переносу памятника И.С.Коневу, реализацию которых будем рассматривать как ненадлежащее выполнение чешской стороной своих обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года», – указано в документе.

Заявление было опубликовано после того, как в МИД Чехии был вызван посол Российской Федерации Александр Змеевский в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского, сравнившего главу администрации Праги-6 с нацистами.