Посольство РФ в Чехии назвала «односторонней» реакцию чешского МИД на разгон демонстрации в Москве

На своей странице в Facebook посольство России в Праге призвало чешскую сторону «избегать выборочного и предвзятого подхода к проблеме соблюдения прав человека». Заявление было сделано в ответ на официальное сообщение МИД Чехии, в котором чешское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность массовыми задержаниями 3 августа мирных демонстрантов в Москве и призвало российские органы соблюдать основные права человека.

По мнению российского посольства, оценка подавления демонстрации является односторонней. «Мы не заметили столь же "решительную" реакцию чешского министерства иностранных дел на действия местных властей в ходе демонстраций в США, Великобритании или Франции», – указано в опубликованном тексте. Подобный порядок регистрации кандидатов на выборах, практика сбора подписей и их последующая проверка, указывает посольство РФ, используется во многих странах, включая Западную Европу. «Одновременно мы напоминаем о международных правовых обязательствах Чешской Республики, касающихся невмешательства во внутренние дела иностранных государств… Люди участвовали в протестах, несмотря на административный запрет и вопреки предупреждениям полиции», – подчеркивает посольство РФ.

Чешское внешнеполитическое ведомство уже выступало с заявлениями по поводу задержания сотен протестующих в Москве в конце июля, напоминая, что свобода собраний гарантирована международными обязательствами, и поэтому людям необходимо предоставлять возможность выражать свою точку зрения и в подобной форме. В ходе демонстрации 27 июня полиция в Москве задержала более тысячи человек; 3 августа — не менее 600. Организаторам акций грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.