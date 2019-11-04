Посольство РФ сообщило о награждении чешского композитора Вадима Петрова российском орденом Дружбы

Посольство Российской Федерации на своей странице в Facebook опубликовало сообщение о награждении известного чешского композитора Вадима Петрова орденом Дружбы. В Чехии Вадим Петров известен как автор музыки к мультфильмам о Кротике, о Спейбле и Гурвинеке, «Вечерничек» и целому ряду кинолент, в том числе «Крконошским сказкам».

Сообщается, что награда была присвоена 26 октября 2019 года указом президента РФ «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур, наций и народностей». Посольство РФ также напоминает, что Вадим Петров, родившийся в 1932 г. в Праге, принадлежит к русскому дворянскому роду Репниных-Репнинских, а «в своей работе неоднократно обращался к русскому музыкальному наследию» и писал музыку для фильмов российского телевидения.

Вручение ордена состоится 6 ноября в здании посольства России в Праге. Сын композитора подтвердил изданию Deník N, что Вадим Петров примет награду, однако по состоянию здоровья отклонил приглашение посетить Москву. Орден Дружбы музыкант воспринимает как символ связи c русскими корнями своей семьи.