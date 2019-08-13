Посольство РФ осудило решение мэрии отказаться от возвращения на ратушу мемориальной доски об освобождении Праги Красной армией

Посольство РФ в Чешской Республике осудило решение мэрии Праги отказаться от возвращения на фасад Староместской ратуши мемориальной доски, сообщающей о роли Красной армии в освобождении Праги от нацистов в 1945 г. В сообщении для прессы посольство называет решение, принятое столичной администрацией, «попыткой предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории». «Такие действия наряду с наметившейся в последнее время тенденцией к героизации пособничавших нацистам «власовцев» и нивелированию решающей роли в освобождении чехословацкой столицы Красной Армии, пришедшей на помощь Пражскому восстанию, оскорбляют память тех, кто сражался против гитлеровских нацистов», – говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованному на официальном сайте посольства. Также российские дипломаты не согласны с мнением мэра столицы Зденека Гржиба, который считает, что в чешском тексте памятной таблички занижена роль Пражского восстания.

«После снятия доски в апреле 2017 г. на неоднократные обращения Посольства в этой связи к властям Праги бывший мэр города А. Крначова сообщала, что демонтаж был произведен в рамках реконструкции ратуши, после завершения которой доска будет возвращена на изначальное место», – указано в сообщении российской стороны.

Дискуссия по поводу судьбы мемориальной доски, установленной в 1946 г. на фасаде Староместской ратуши, рядом со знаменитыми Пражскими курантами, вышла на новый виток после того, как издание Aktuálně.cz опубликовало сообщение мэра Праги Зденека Гржиба, что памятная табличка не вернется на прежнее место, а будет передана Музею Праги.