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Посольство КНР в Праге оплачивало Карлову университету курс по «Шелковому пути»

Эва Туречкова
29-10-2019
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Посольство КНР в Праге оплачивало Карлову университету кроме конференций также курс лекций, в ходе которого студентов знакомили с преимуществами «Шелкового пути», пишет чешское издание Aktuálně.cz.

Скандал в академической среде разразился еще на прошлой неделе после того, как интернет-издание Aktuálně.cz опубликовало информацию о финансировании китайской стороной конференций, официально организованных ректором Карлова университета Томашем Зимой.

Финансирование велось посредством фирмы-посредника и вынужденного в результате скандала покинуть свой пост главы Чешско-китайского центра Карлова университета Милоша Балабана.

 
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