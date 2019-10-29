Посольство КНР в Праге оплачивало Карлову университету курс по «Шелковому пути»

Посольство КНР в Праге оплачивало Карлову университету кроме конференций также курс лекций, в ходе которого студентов знакомили с преимуществами «Шелкового пути», пишет чешское издание Aktuálně.cz.
Скандал в академической среде разразился еще на прошлой неделе после того, как интернет-издание Aktuálně.cz опубликовало информацию о финансировании китайской стороной конференций, официально организованных ректором Карлова университета Томашем Зимой.
Финансирование велось посредством фирмы-посредника и вынужденного в результате скандала покинуть свой пост главы Чешско-китайского центра Карлова университета Милоша Балабана.
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Трансплантация донорского сердца без его остановки