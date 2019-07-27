Посольство Китая обнародовало призыв, адресованный мэрии г. Праги

Посольство КНР в Чешской Республике направило в чешские СМИ открытое письмо, адресованное мэрии г. Праги, в котором диппредставительство призывает столичную администрацию «действовать в соответствии с совместными интересами обоих государств».

Мэр Праги Зденек Гржиб от Пиратской партии сообщил в реакции чешскому информагентству ЧТК, что пражская коалиция недавно приняла решение устранить из договора о партнерстве с Пекином статью «об одобрении политики единого Китая».

По словам Гржиба, такому пункту в договоре о сотрудничестве городов – не место. «Наша цель – исправить ошибку наших предшественников и устранить политическое заявление из договора о братских городах Праге и Пекине, так как политические отношения с иностранными государствами входят в компетенцию внешнеполитического ведомства и правительства Чехии», - сообщил Гржиб.