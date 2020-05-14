Посольство Чехии в России выступило с заявлением в связи с осквернением памятника чехословацким легионерам в Челябинске

В связи с осквернением памятника чехословацким легионерам в Челябинске посольство Чешской Республики в Российской Федерации выступило со следующим заявлением, опубликованным 14 мая на сайте дипломатического представительства:

«4 мая 2020 г. группой неизвестных лиц был осквернен памятник – братская могила чехословацких легионеров, располагающаяся на привокзальной площади города Челябинска с 2011 г. По памятнику было нанесено несколько ударов кувалдой.

Посольство Чешской Республики выражает решительный протест против такого рода вандальских действий. Речь идет не просто о мемориале, а о братской могиле 262 чехословацких воинов погибших в боях гражданской войны вблизи этого стратегически важного центра на Южном Урале.

Рассчитываем, что российская сторона приступит к исполнению своих обязанностей, вытекающих из Соглашения между Правительством Чешской Республики и Российской Федерации о взаимном содержании военных захоронений 1999 г., и в соответствии с положением статьи 2 этого соглашения на своей территории обеспечит охрану чехословацких военных захоронений, их сохранность и уход за ними.

Опираясь на вышеуказанное, хотелось бы надеется на то, что компетентные власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем. Также надеемся, что виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженные наказания».

Как сообщила непосредственно после инцидента радиостанция «Эхо Москвы», нападавшие развернули баннер с надписью «За Конева ответите!». По факту вандализма было возбуждено уголовное дело.