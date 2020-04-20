Посол Украины в Чехии сообщил о масштабной эпидемии в Крыму и на Донбассе

В интервью «Чешскому Радио Plus» посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что в аннексированном Крыму и на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса сотни людей заражены коронавирусом, и есть летальные случаи. «Из наших источников и людей, проживающих в Крыму и на Донбассе, мы получаем сведения, что ситуация (с пандемией) там очень серьезная. К сожалению, оккупационные власти преуменьшают масштабы… Поэтому вместе с нашими партнерами в ЕС мы просим российскую сторону выполнять Минские договоренности, прекратить обстрелы и дать международным экспертам и врачам доступ на оккупированную территорию», – сообщил украинский дипломат.

Евгений Перебийнис сообщил, что несколько дней назад Украина направила Российской Федерации официальную ноту, в которой напоминалось, что «согласно международным договоренностям страна-оккупант обязана заботиться о жителях на оккупированной территории». Посол Украины назвал Крым и Донбасс «черной дырой», где нет представителей международных организаций, что усложняет положение жителей этих территорий.