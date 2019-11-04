Посол Украины: Приглашение в Пражский Град прокремлевских крымских татар – провокация в отношении чешского премьера

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис обратился за разъяснениями в администрацию правительства, после того как премьер Чехии Андрей Бабиш во время приема, проходившего 28 октября в честь государственного праздника в Пражском Граде, фотографировался с представителями прокремлевской крымскотатарской организации «Къырым бирлиги».

Украинский дипломат сообщил изданию Deník N, что считает приглашение членов организации на официальный прием провокацией России с целью навредить Украине и премьеру Андрею Бабишу, который в ноябре 2019 г. посетит Киев. Администрация правительства сообщила, что глава кабинета фотографировался со многими участниками приема, которых не знает лично.

После приглашения «Къырым бирлиги» в Пражский Град в МИД Украины был вызван для дачи объяснений посол Чехии, который заверил украинские власти, что правительство ЧР продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и позиция по вопросу аннексии Крыма остается неизменной.